Kahramanmaraş'ta kamyon uçuruma yuvarlandı, sürücü kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Sarıçukur Mahallesi'nde Mercedes marka kamyon uçuruma yuvarlandı; itfaiye ekipleri sürücüyü kurtarıp hastaneye sevk etti.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 15:38
Onikişubat ilçesindeki kazada itfaiye ekipleri hızlı müdahale etti

Kahramanmaraş’ta meydana gelen kazada, bir kamyon sürücüsü aracın uçuruma yuvarlanması sonucu sıkıştı. Olay, Onikişubat İlçesi kırsalındaki Sarıçukur Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Mercedes marka kamyonun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç yoldan çıkarak ormanlık alandaki uçuruma yuvarlandı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri olay yerinde yürüttükleri çalışmayla kamyonda sıkışan sürücüyü kurtardı. Yaralı sürücüye ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

