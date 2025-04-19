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Kahramanmaraş'ta Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gerçekleşen çarpışmada otomobil sürücüsü yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 02:18
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 02:18
Kahramanmaraş'ta Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, Ö.T. yönetimindeki 46 LB 908 plakalı otomobilin, Batı Çevre Yolu'ndaki alt geçit girişinde, Ö.Y. idaresindeki 27 ARJ 370 plakalı kamyonetle çarpışmasıyla gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ayrıca, kamyonet sürücüsü Ö.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

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