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Kahramanmaraş'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Kahramanmaraş'ın bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 10:01
Kahramanmaraş'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Kahramanmaraş'ta Eğitime Kar Engeli

Kahramanmaraş'ın Göksun, Ekinözü, Nurhak ve Çağlayancerit ilçelerinde meydana gelen olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıkların Açıklamaları

İlgili kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, söz konusu ilçelerdeki tüm okulların bugün tatil edildiği ifade edildi.

Diğer İlçelerdeki Durum

Ayrıca, Elbistan ilçesinde bugün taşımalı eğitim yapılmayacak. Pazarcık ilçesinde 3, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde 19, Onikişubat’ta ise yaklaşık 20 mahallede eğitime ara verildiği bildirildi.

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