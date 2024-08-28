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Kahramanmaraş'ta Lunapark Kazası: 23 Kişi Kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta bir lunaparkta asılı kalan 23 kişi, itfaiye tarafından kurtarıldı. Olayın sebepleri araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 22:36
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 22:50
Kahramanmaraş'ta Lunapark Kazası: 23 Kişi Kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta Lunaparkta Kurtarma Operasyonu

Kahramanmaraş’ta bulunan bir lunaparkta, ranger (kamikaze) adı verilen oyun aletinde yaklaşık 23 kişi asılı kaldı. İtfaiye ekipleri, yapılan ihbar üzerine hızlı bir şekilde olaya müdahale etti.

Olayın Gelişimi

Olay, Atatürk Parkı'ndaki fuar alanındaki lunaparkta meydana geldi. Ranger oyun aletinin arıza yapmasının ardından, içerideki ziyaretçiler baş aşağı şekilde yaklaşık 1 saat mahsur kaldı.

Kurtarma Çalışmaları

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren diğer lunapark ziyaretçileri sayesinde, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, asılı kalan kişileri merdiven yardımıyla güvenli bir şekilde indirdi. Panik yaşayan 5 kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Olayın Yerinde Gözlem ve Tepkiler

Kurtarma işlemine tanık olan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, olay yerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı ve kurtarılan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Soruşturma Başlatıldı

Olayın nedenleri üzerine detaylı bir inceleme başlatıldı. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için gerekli önlemleri almayı planlıyor.

Kahramanmaraş’ta lunaparkta ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aletinde asılı kalan 23 kişi...

Kahramanmaraş’ta lunaparkta ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aletinde asılı kalan 23 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla kurtarıldı.

Kahramanmaraş’ta lunaparkta ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aletinde asılı kalan 23 kişi...

Kahramanmaraş’ta lunaparkta ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aletinde asılı kalan 23 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla kurtarıldı.

Kahramanmaraş’ta lunaparkta ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aletinde asılı kalan 23 kişi...

Kahramanmaraş’ta lunaparkta ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aletinde asılı kalan 23 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla kurtarıldı.

Kahramanmaraş’ta lunaparkta ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aletinde asılı kalan 23 kişi...

Kahramanmaraş’ta lunaparkta ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aletinde asılı kalan 23 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla kurtarıldı.

Kahramanmaraş’ta lunaparkta ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aletinde asılı kalan 23 kişi...

Kahramanmaraş’ta lunaparkta ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aletinde asılı kalan 23 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla kurtarıldı.

Kahramanmaraş’ta lunaparkta ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aletinde asılı kalan 23 kişi...

Kahramanmaraş’ta lunaparkta ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aletinde asılı kalan 23 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla kurtarıldı.

Kahramanmaraş’ta lunaparkta ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aletinde asılı kalan 23 kişi...

Kahramanmaraş’ta lunaparkta ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aletinde asılı kalan 23 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla kurtarıldı.

Kahramanmaraş’ta lunaparkta ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aletinde asılı kalan 23 kişi...

Kahramanmaraş’ta lunaparkta ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aletinde asılı kalan 23 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla kurtarıldı.

Kahramanmaraş’ta lunaparkta ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aletinde asılı kalan 23 kişi...

Kahramanmaraş’ta lunaparkta ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aletinde asılı kalan 23 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla kurtarıldı.

Kahramanmaraş’ta lunaparkta ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aletinde asılı kalan 23 kişi...

Kahramanmaraş’ta lunaparkta ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aletinde asılı kalan 23 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla kurtarıldı.

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