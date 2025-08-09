DOLAR
Kahramanmaraş'ta Motosiklet Sürücüsü İş Makinesinin Altında Kaldı

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu ilçesinde motosiklet sürücüsü, iş makinesi tarafından ağır yaralandı ve hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 14:22
Kahramanmaraş'ta Feci Kaza!

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde trajik bir kaza meydana geldi. A.C.M. idaresindeki 46 AKU 122 plakalı motosiklet, Mehmet Zülkadiroğlu Caddesi'nde S.L. yönetimindeki henüz plakası belirlenemeyen bir iş makinesinin yanından geçmeye çalıştığı esnada kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Motorsikletin devrilmesiyle birlikte, üzerine gelen iş makinesi kepçesinin tekerinin altında kalması sonucu A.C.M. ağır yaralandı. Olay yerine hızla gelen Acil Sağlık ekipleri, grav bir durumla karşılaşarak motosiklet sürücüsünü özel bir hastaneye kaldırdı. Ne yazık ki, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yol çalışması nedeniyle tek şeritten ilerleyen kepçeyi sollamaya çalışan motosikletin, manevra sırasında kontrolden çıkarak devrileceği ve düşen sürücünün üzerinden kepçenin arka tekerinin geçtiği anlar yer alıyor.

