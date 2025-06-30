Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ta Yangın Söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, Ceceli Mahallesindeki ormanlık alanda meydana gelen yangın, hızlı bir şekilde söndürüldü.

Yangına Hızlı Müdahale

Ormanlık alandan yükselen dumanı gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirerek acil yardım talep etti. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, yangın ihbarını aldıktan sonra bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz, 3 su tankı, 5 ilk müdahale aracı, bir greyder ve yangın komuta aracı gönderdi.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın, 20'si teknik olmak üzere 95 yer personelinin katıldığı bir çalışma ile büyümeden kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın nedeniyle yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının ardından bölgede devam eden soğutma çalışmaları sürerken, yetkililer yangının çıkış nedenini araştırma çalışmalarına da başladı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Yaklaşık 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Yaklaşık 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.