Kahramanmaraş'ta Otogarda 10 Gün Kalan Avukat Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 10 gündür otogarda kalan avukat Alpaslan Köybaşı, yolcu koltuğunda ölü bulundu; cenazesi adli tıpa gönderildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 16:53
Olayın Ayrıntıları

Olay, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Malik Ejder Mahallesi’ndeki şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 10 gündür otogarda kalan ve İstanbul Barosu'na kayıtlı olduğu belirtilen avukat Alpaslan Köybaşı, yolcu dinlenme koltuklarında oturur vaziyette hareketsiz bulunması üzerine durumu fark eden zabıta ekipleri 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Köybaşı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. İlk değerlendirmede ölümün kalp krizi sonucu olduğunun düşünüldüğü, kesin ölüm nedeninin ise adli tıp incelemesinin ardından belirleneceği bildirildi.

Habere göre, Köybaşı'nın en son sabah saat 05.00 sıralarında otogarda çorba içtiği, saat 07.00 civarında ise lavaboya gidip geldiğinin görüldüğü aktarıldı. Cenazesi alınarak adli tıpa gönderildi.

