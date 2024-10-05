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Kahramanmaraş'ta Pompalı Tüfekle Tehdit Eden Kadın Gözaltına Alındı

Kahramanmaraş'ta hastane çalışanlarını pompalı tüfekle tehdit eden 45 yaşındaki kadın yakalandı. Valilik, olayla ilgili açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 22:02
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 22:02
Kahramanmaraş'ta Pompalı Tüfekle Tehdit Eden Kadın Gözaltına Alındı

Kahramanmaraş'ta Yaşanan Ürpertici Olay

Kahramanmaraş'ta, elinde pompalı tüfekle bir hastaneye giren bir kadın, sağlık çalışanlarını tehdit ederek paniğe yol açtı. Olayın ardından güvenlik güçleri hızla müdahale ederek şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

Olayın Gelişimi

Olay, 45 yaşındaki B.G.'nin (1978 doğumlu) Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası'nın acil bölümüne girmesiyle başladı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen B.G., hastane çalışanlarına pompalı tüfekle tehditler savurarak korkulu anlar yaşattı.

Bir güvenlik görevlisi tarafından müdahale edilen kadın, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay sırasında sağlık çalışanlarının masaların altına girerek saklanmaları etkileyici görüntülere yansıdı.

Valilik Açıklaması

Kahramanmaraş Valiliği, olayın ardından resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Elinde bomba düzeneği olduğu iddiasında bulunan B.G. adlı kadın, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Yapılan incelemede, kadının bahsettiği çantanın boş olduğu tespit edilmiştir." denildi.

Valilik ayrıca, zanlının psikiyatrik tedavi gördüğünü ve kendine zarar vermek üzere hastaneyi seçtiğini ifade ettiğini bildirdi. Olayda, hastanede bulunan herhangi bir vatandaşın veya sağlık çalışanının zarar görmediği belirtildi. B.G., gözaltına alınarak adliyeye sevk edilecektir.

Kahramanmaraş'ta, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet...

Kahramanmaraş'ta, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası'nın acil bölümüne pompalı tüfekle girerek sağlık çalışanlarını tehdit eden kadın, gözaltına alın

Kahramanmaraş'ta, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet...

Kahramanmaraş'ta, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası'nın acil bölümüne pompalı tüfekle girerek sağlık çalışanlarını tehdit eden kadın, gözaltına alın

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