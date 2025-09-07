Kahramanmaraş'ta Sabah Namazında Filistin İçin Dualar ve Küresel Sumud Filosu'na Destek

Kahramanmaraş'ta Sabah Namazında Filistin İçin Dualar ve Sumud Filosu'na Destek

Aileler Gazze İçin Sabah Namazı'nda Buluştu

Kahramanmaraş'ta "Aileler Gazze İçin Sabah Namazı'nda Buluşuyor" etkinliğinde bir araya gelen vatandaşlar, Filistin halkı için dua etti ve 31 Ağustos'ta İspanya'dan Gazze'ye hareket eden Küresel Sumud Filosu'na destek açıklamalarında bulundu.

Program, Kahramanmaraş Platformu tarafından düzenlendi ve katılımcılar sabah namazı için Abdulhamid Han Camisi'nde toplandı. Namazın ardından ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbir getiren grup, Filistin'e destek sloganları attı.

Platform sözcüsü Adnan Alagöz, Gazze'de yaşananların soy kırım boyutunda olduğunu vurgulayarak, sivillere uygulanan abluka nedeniyle Gazze halkının açlığa mahkum edildiğini ve uluslararası mekanizmaların durumu kıtlık olarak nitelendirdiğini söyledi.

Alagöz, Gazze halkının durumunu şöyle özetledi: "İki milyon insan savaş yöntemi olarak açlığa maruz bırakılıyor." Ayrıca, ABD'nin koşulsuz desteğiyle devam eden vahşetin her geçen gün kitlesel ölümlere yol açtığını belirtti ve uluslararası ve bölgesel aktörlerin sessizliğinin sürmesi halinde tarihte eşine az rastlanır toplu ölümler yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Dünya genelinde savaşın sona ermesi için çaba gösterenlerin devletlerin yapamadığını yapma amacıyla büyük bir organizasyon düzenlediğini aktaran Alagöz, Gazze’de ablukanın kaldırılması için acilen bir insani yardım koridoru oluşturulması gerektiğini ifade etti. Alagöz, 44 ülkeden katılımın olduğu Küresel Sumud Filosu'nun, Türkiye'nin öncülük ettiği bir konsorsiyum veya BM gibi uluslararası kuruluşların nezaretinde; gerektiğinde askeri himaye sağlanarak Gazze'ye ulaşmasının ve denizden de insani yardım koridoru oluşturulmasının şart olduğunu söyledi.

Alagöz, ayrıca Filistin'de işlenen soykırım ve sömürge suçlarının faillerinin yargılanması gerektiğini; çifte vatandaşların da Türk mahkemelerinde hesap vermesinin önemine değinerek, Kahramanmaraş STK'ları ve halkı olarak Sumud Filosu'na tam destek verdiklerini, seferin başarısı için yanlarında olacaklarını ve olası müdahalelere karşı meydanlarda olacaklarını ilan ettiklerini kaydetti.

Konuşmanın ardından topluca dua edildi ve katılımcılara ikram olarak çorba servisi yapıldı.