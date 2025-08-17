DOLAR
Kahramanmaraş'ta Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Onikişubat'ta Y.C.T. yönetimindeki 46 ALD 384 plakalı otomobil takla attı; sürücü KSÜ Hastanesine kaldırıldı, tedavisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 01:50
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 02:11
Kahramanmaraş'ta Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Kahramanmaraş'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Onikişubat'ta meydana gelen kazada sürücü hastaneye sevk edildi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı.

Olay, Maarif Mahallesi Batı Çevre Yolu Kahramanmaraş istikametinde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen, Y.C.T. yönetimindeki 46 ALD 384 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Araç, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

