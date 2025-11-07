Kahramanmaraş’ta Toprak Kayması: İnşaat Halindeki 6 Ev Zarar Gördü

Kahramanmaraş Şahinkayası'nda meydana gelen heyelanda inşaat halindeki 6 ev kısmen toprak altında kaldı; ekipler olay yerine sevk edildi, evler boştu.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 17:29
Onikişubat, Şahinkayası Mahallesi'nde heyelan

Kahramanmaraş’ta meydana gelen toprak kayması sonucu inşaat aşamasındaki 6 ev zarar gördü.

Olay, Onikişubat ilçesi Şahinkayası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede oluşan heyelan nedeniyle inşaat halindeki köy konutlarından 6’sı kısmen toprak altında kaldı.

İhbar üzerine ekipler sevk edildi. Yapım aşamasında olan evlerin boş olduğu öğrenildi.

