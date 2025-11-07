Kahramanmaraş’ta Toprak Kayması: İnşaat Halindeki 6 Ev Zarar Gördü
Onikişubat, Şahinkayası Mahallesi'nde heyelan
Kahramanmaraş’ta meydana gelen toprak kayması sonucu inşaat aşamasındaki 6 ev zarar gördü.
Olay, Onikişubat ilçesi Şahinkayası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede oluşan heyelan nedeniyle inşaat halindeki köy konutlarından 6’sı kısmen toprak altında kaldı.
İhbar üzerine ekipler sevk edildi. Yapım aşamasında olan evlerin boş olduğu öğrenildi.
