Kahramanmaraş’ta Ulu Camii, Kale ve Yedi Güzel Adam Müzesi Restorasyonda

Kahramanmaraş’ta tarihi yapılar restorasyonla yeniden ayağa kalkıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehir merkezindeki restorasyon çalışmaları süren Ulu Camii, Tarihi Kahramanmaraş Kalesi ve Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi alanlarında incelemelerde bulundu. Başkan Görgel’e Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, Rölöve Anıtlar Bölge Müdürü Kemal Yenmez, İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız ve basın mensupları eşlik etti.

Ulu Camii restorasyonunda son aşama

Başkan Görgel, Ulu Camii için yürütülen çalışmaları değerlendirerek yapının bölge için manevi önemine vurgu yaptı. Yaklaşık 580 yıllık geçmişe sahip Ulu Camii, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gördü. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan projelendirme sürecinin ardından yaklaşık 2 yıla yakın bir süredir kapsamlı ve nitelikli restorasyon çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar; güçlendirme, askılama ve ahşap kirişlerin aslına uygun yenilenmesi gibi yaklaşık 400 kalem işi kapsıyor. Duvarlardan arındırılmış, meydanla bütünleşmiş bir yapı hedefleniyor ve Başkan Görgel, Ulu Camii’nin Ramazan ayı içerisinde ibadete açılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Arasa Camii hakkında da bilgi veren Görgel, eserin depremde ciddi zarar gördüğünü ve tescilli bölüm korunarak aynı yerde aslına uygun biçimde yeniden inşa edileceğini belirtti.

Tarihi Kahramanmaraş Kalesi restorasyonuna başlandı

Tarihi Kahramanmaraş Kalesi’nin de 6 Şubat depremlerinde ciddi hasar aldığına dikkat çeken Başkan Görgel, iç surlarda ve sosyal alanlarda yıkımlar meydana geldiğini söyledi. Restorasyon projesinin tamamlanmasının ardından bu ay itibarıyla kalenin restorasyonuna başlandığını aktardı. Çalışmalar; sur duvarlarının iyileştirilmesi ve sağlamlaştırılması, çıkış yolundaki şevdeki kaymanın giderilmesi, bayrak anıtı ve çevre düzenlemesi ile sosyal tesislerin inşasını kapsıyor. İş planı için 360 günlük bir takvim belirlendi ve amaç, önümüzdeki yıl bu zamanlarda kaleyi ziyaretlere açmak.

Görgel, Tarihi Kahramanmaraş Kalesi’nin sadece en eski savunma yapılarından biri olmadığını, aynı zamanda direnişin bir sembolü olduğunu belirterek ecdada rahmet diledi.

Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi aslına uygun yeniden inşa edilecek

Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi de 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan tarihi yapılardan biri oldu. Proje süreçlerinin ardından aslına uygun yeniden inşa süreci başladı; şu anda taban ve radye temel çalışmaları yürütülüyor. Başkan Görgel, yapının 2026’nın Aralık ayında tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Yedi Güzel Adam yapısı, Yedi Güzel Adam Kütüphanesi ve Deneyim Müzesi konseptiyle turizme açılacak. Kütüphaneler Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan proje ile şehir, Türkiye’nin ilk yapay zekâ destekli Şiir Kütüphanesi ve Deneyim Müzesine sahip olacak. Yapıda kütüphane, çalışma salonları, etkinlik ve sergi alanları, yapay zekâ destekli deneyim alanları, kafeterya ve sosyal imkânlar yer alacak.

Kapanış konuşmasında Başkan Görgel, restorasyon süreçlerine verdiği destekler için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, milletvekillerine ve yapımda emeği geçen işçilere ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

