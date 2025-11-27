Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu dört şahıs adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

Operasyon Detayları

Edinilen bilgiye göre, ekiplerin bir şahıs üzerinde yaptığı aramalarda 74,73 gram sentetik kannabinoid ham maddesi (AMG) ele geçirildi. Başka bir olayda ise üç şahsın üzerinde, aracında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 15,33 gram metamfetamin, 20,70 gram eroin ve 0,71 gram bonzai maddeleri bulundu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi ve 4 şahıs tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

