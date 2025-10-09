Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonunda 15 Zanlı Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheliden 15'i tutuklandı; 487,42 gram sentetik ve 276 sentetik hap ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 22:21
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 22:21
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında kent genelinde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyona özel harekat polisleri de katıldı. Gerçekleştirilen baskınlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan detaylı aramalarda 487,42 gram sentetik uyuşturucu ile 276 sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, kalanlar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

