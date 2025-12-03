Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı; metamfetamin, captagon, esrar, tabanca ve çalıntı motosikletler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 13:18
Emniyet ekiplerinin iki ayrı çalışması

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri iki ayrı çalışmada birçok suç unsuru ele geçirdi.

Birinci çalışmada, bir şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda: 31,68 gram metamfetamin, 2,10 gram esrar, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 100 TL, 1 tabanca, 3 şarjör ve 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Narkotik ekiplerinin diğer çalışmasında ise iki şahsın üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda: 361 adet captagon hap, 9 adet sentetik ecza hap ve 0,69 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 3 şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

