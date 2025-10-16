Kahramanmaraş'ta Yeşilay'dan Öğrencilere Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi

Yeşilay Kahramanmaraş ekipleri, okullarda düzenledikleri eğitim ve atölyelerle öğrencileri tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığına karşı bilgilendiriyor.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 15:04
Etkinlik ve eğitim çalışmaları

Yeşilay ekipleri, Kahramanmaraş genelindeki okullarda öğrencileri zararlı alışkanlıklardan korumak ve bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim ve atölye çalışmaları düzenliyor.

Yeşilay Kahramanmaraş Şubesi ekipleri ve gönüllüleri; ortaokul öğrencilerine sağlıklı yaşam, teknoloji ve tütün bağımlılığı; lise öğrencilerine ise tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirici programlar uyguluyor.

Bu kapsamda Şehit Akif Akçadağ Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte öğrencilere Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tanıtıldı. Programda ayrıca dans, taş boyama ve sudoku atölyeleri ile gençlerin sosyal farkındalığı güçlendirildi.

Asude Çelebi etkinliğin amacını şu sözlerle anlattı: "11. sınıf öğrencilerimize yönelik farklı atölye çalışmalarıyla farkındalık oluşturduk. Amacımız, bağımsız ve bilinçli nesiller yetiştirmek. Gençlerin boş vakitlerini Yeşilay faaliyetleriyle değerlendirmelerini istiyoruz."

11. sınıf öğrencisi Zeynep Yenitaş ise Yeşilay ekiplerinin okulda gerçekleştirdiği bilgilendirme ve atölye çalışmalarının kendileri için çok faydalı olduğunu dile getirerek, bu tür etkinliklerin artmasını istediklerini söyledi.

