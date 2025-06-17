Kahramanmaraş'ta Yıkılan Bina İş Makinesine Devrildi: Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Kahramanmaraş'ta Yıkılan Bina İş Makinesine Devrildi

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerle ağır hasar alan Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi’ndeki 9 katlı bina, yıkım sürecinde beklenmedik bir olayla karşılaştı.

Yıkım Sırasında Olay

Bina, yıkım işlemleri sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle iş makinesinin üzerine devrildi. Bu trajik olay sonrasında, enkaz altında kalmış olan iş makinesi operatörünün kurtarılması için acil çalışmalar başlatıldı.

Kurtarma Ekipleri Olay Yerinde

Olayın ardından, durumun ciddiyeti nedeniyle itfaiye, polis, ambulans ve AFAD arama-kurtarma ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan operatörün sağ salim çıkarılması için yoğun çaba sarf ediyor.

Çalışmaların detaylarına ve ilerleyişine dair bilgiler, yetkililer tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kahramanmaraş'ta yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı binanın iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu enkaz altında kalan kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı binanın iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu enkaz altında kalan kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.