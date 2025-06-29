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Kahramanmaraş'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesindeki orman yangını, 80 personel ve ekipman ile 12 saatlik müdahale sonrası kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 00:20
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 00:20
Kahramanmaraş'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi, yangın felaketi ile sarsıldı. Söğütlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, tüm hızıyla yayıldı. Ancak, bölgedeki yangın söndürme ekipleri, yangına hızla müdahale etti.

Müdahale ve Kontrol Süreci

Yangına, 3 helikopter, 5 arazöz, 3 su tankı ve çok sayıda iş makinesi ile desteklenen 80 personel ile müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 12 saat süren yoğun çalışmalar sonunda kontrol altına alındı.

Yerel halk ve çevredeki canlıların güvenliği için yürütülen bu başarılı müdahale, yangının daha fazla yayılmasını engelledi ve riskli durum ortadan kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Söğütlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen...

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Söğütlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdü.

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