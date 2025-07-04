Kahramanmaraş'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, Kumarlı Mahallesi kırsalında çıkan bir orman yangını hızlı bir şekilde söndürüldü. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, henüz kısa bir süre önce meydana geldi.

Hızlı Müdahale ile Yangın Söndürüldü

Yangın ihbarı üzerine, bölgeye hava ve kara araçları ile orman yangını söndürme işçileri sevk edildi. Ekiplerin etkili müdahaleleri sonucunda yangın kontrollü bir şekilde söndürüldü.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının söndürülmesinin ardından, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, yangının tekrar alevlenmemesi için gerekli tedbirleri alarak önleyici çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.