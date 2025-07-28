Kahramanmaraş'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını, üçüncü gününde hem havadan hem de karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Yangın, Çamlıbel Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı. Yangını söndürmek amacıyla Orman Genel Müdürlüğü, jandarma, DSİ, Karayolları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, AFAD ve çevre illerden gelen arazözler ve iş makineleri destek verdi.

Destek Ekibi ve Müdahale Süreci

Türk Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşları, gıda ve su desteği sağlarken; yangın söndürme çalışmalarında toplamda 6 helikopter, 56 arazöz, 239 araç ve 514 personel görev yaptı. Bu yoğun çabalara rağmen yangında yaklaşık 1500 hektar alan zarar gördü ve bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Valilik Açıklaması ve Tahliyeler

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, yangının etki alanının yaklaşık 1500 hektar olduğu ve risk altındaki 23 konuttan 3’ünün zarar gördüğü belirtildi. Ayrıca, 130 vatandaşın AFAD ve jandarma ekiplerince güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi.

Personel Sağlığı ve Hasar Tespit Çalışmaları

Müdahale sırasında dumandan etkilenen 6 personelden 5’i hastaneye sevk edildi; gerekli tedavilerinin ardından taburcu oldular. Yangına karşı yürütülen çalışmalarda 514 personelin yer aldığı 239 araç ve iş makinesi aktif olarak görev yapmakta. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, hasar ve zarar tespit çalışmalarına başladı.

Valilik, yangından etkilenen tüm vatandaşlarına geçmiş olsun dileklerini iletirken, bölge halkına sabır ve dayanışmaları için teşekkür etti. Yangına müdahalede görev alan tüm kahramanlara ise minnettar olunduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.