Kahramanmaraş'taki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Kahramanmaraş'ta Yangın Alarmı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Ayşepınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için ekipler seferber oldu. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Müdahale Ekipleri Yanı Başınızda

İhbar üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 1 su tankı, 2 ilk müdahale aracı ve 5 arazöz bölgeye yönlendirildi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 iş makinesi ve 3 su tankı da yangınla mücadele çalışmalarına katılmak üzere gönderildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ettiği öğrenilirken, jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri almaya başladı.

Yangın söndürme çalışmalarının ilerleyişi ve yangının durumuyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.