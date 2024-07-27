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Kahramanmaraşlı Kıbrıs Gazisi Hamza Gül Son Yolculuğuna Uğurlandı

73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hamza Gül, askeri törenle Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde defnedildi.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 18:15
Kahramanmaraşlı Kıbrıs Gazisi Hamza Gül Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kahramanmaraşlı Kıbrıs Gazisi Hamza Gül'ün Cenaze Töreni

Kıbrıs gazisi 73 yaşındaki Hamza Gül, kalp krizi sonucu hayatını kaybettikten sonra son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesi, Kahramanmaraş ilinin Elbistan ilçesinde askeri törenle toprağa verildi.

Gül'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Gündere Mahallesi Camisi'ne getirildi. Burada, İlçe Müftüsü Muhammed Yusuf Yaşar tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası, Gül askeri törenle defnedildi.

Törene Katılanlar

Cenaze töreninde, Gül'ün yakınlarının yanı sıra Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Emre Cebeci, Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz ve Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı Merkez Komutanı Tank Binbaşı İlyas Kul da bulunarak saygı duruşunda bulundular.

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