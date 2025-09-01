DOLAR
Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

124. DHY kurasıyla Kahta Devlet Hastanesi'ne 6 uzman ve 13 pratisyen olmak üzere toplam 19 hekim atandı, sevklerin azalması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 16:49
Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 yeni hekim kadrosu açıldı

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 yeni hekim kadrosu açıldı

Adıyaman'ın en büyük ilçelerinden olan Kahta için sağlık alanında sevindirici bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 124. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında, Kahta Devlet Hastanesi'nin hekim kadrosu 19 yeni isimle güçlendirildi.

Hastaneye taze kan: 6 uzman, 13 pratisyen hekim

İlçe halkının uzun süredir beklediği takviye, hastanenin farklı birimlerindeki yoğunluğu azaltmayı hedefliyor. Yapılan planlama doğrultusunda hastaneye, farklı branşlarda görev yapacak 6 uzman hekim ile acil servis ve polikliniklerde hizmet verecek 13 pratisyen hekim olmak üzere toplamda 19 hekim kadrosu tahsis edildi.

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Başhekim Akel: "Halkımıza Daha Güzel Sağlık Hizmetleri Sunacağız"

Konuyla ilgili konuşan Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, bu gelişmenin ilçe için bir müjde olduğunu belirtti: "Hastanemizin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda yaptığımız başvurular, Sağlık Bakanlığımız tarafından olumlu karşılandı. 6'sı uzman, 13'ü pratisyen olmak üzere toplam 19 yeni hekim arkadaşımızın kadrosu hastanemize açıldı. Amacımız, vatandaşlarımıza en kaliteli sağlık hizmetini sunmaktır. Hastanemizin fiziki ve tıbbi altyapısını sürekli iyileştirirken, hekim kadromuzu da güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. İnanıyorum ki bu yeni takviye ile halkımıza çok daha kapsamlı ve nitelikli hizmetler sunacağız."

Sevklerin azalması bekleniyor

Kahta'da yaşayan hastalar, bazı uzmanlık alanlarındaki eksiklik nedeniyle sıklıkla Adıyaman merkez veya çevre illerdeki hastanelere gitmek zorunda kalıyordu; bu durum hem zaman kaybına hem de maddi yüküne neden oluyordu. Özellikle atanan 6 uzman hekimin bu sevk zincirini kırmada kilit rol oynaması bekleniyor.

