Kahtalı Mıçe Mustafa Kahtalı 74 Yaşında Hayatını Kaybetti

Ünlü sanatçı Mustafa Kahtalı, Antalya'da kanser tedavisi gördüğü hastanede 74 yaşında vefat etti.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 08:33
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 08:33
Kahtalı Mıçe Mustafa Kahtalı 74 Yaşında Hayatını Kaybetti

Ünlü Sanatçı "Kahtalı Mıçe" Hayatını Kaybetti

Mustafa Kahtalı, halk arasında "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan 74 yaşındaki ses sanatçısı, Antalya'da uzun süredir devam eden kanser tedavisinin ardından vefat etti. Yaklaşık bir yıldır tedavi gören Kahtalı, gece geç saatlerde bir özel hastanede hayata gözlerini yumdu.

Cenazesi Kahta'da Toprağa Verilecek

Mustafa Kahtalı'nın cenazesinin, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bugün toprağa verileceği öğrenildi. Kahtalı, 1951 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dünyaya gelmişti.

57 Yıllık Sanat Kariyeri

57 yıllık sanat yaşamında toplamda 19 albüm çıkaran Mustafa Kahtalı, Türk müziğine önemli katkılarda bulunmuş bir isim olarak biliniyordu. Sanatçı, soyadını 5 yıl önce mahkeme kararı ile "Kahtalı" olarak değiştirerek bu ismi tescillemişti.

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