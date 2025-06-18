Kahverengi Kokarca ile Mücadelede Biyolojik Yöntemler: 15 Bin Samuray Arısı Doğaya Salındı

Kahverengi Kokarca ile Biyolojik Mücadele İçin Yeni Adım

Karadeniz Bölgesi'nde başta fındık olmak üzere 300 bitkiye zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele amacıyla doğaya 15 bin samuray arısı ve 300 sülün bırakıldı. Uygulama, Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Ordu Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen'in Açıklamaları

Salım törenine katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, bu sene 1 milyonun üzerinde samuray arısı salımını hedeflediklerini belirtti. Gümen, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen samuray arılarının, bölgedeki çiftçilere destek olacağını ifade etti.

Gümen, "Düzenli olarak illerde kahverengi kokarca mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadelenin etkinliği için halkımızın da destek vermesi önemli. Büyükşehir Belediyemiz ve Valiliğimiz Samsun'da bize her türlü desteği sağlıyor," dedi.

Devlet ve STK İşbirliği

Samuray arısının üretiminde Büyükşehir Belediyesi ve Samsun'daki sivil toplum kuruluşlarının katkı sağladığına vurgu yapan Gümen, "Geçen sene 207 bin samuray arısı doğaya salmıştık. Bu yıl 750 binini Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü üretecek," sözlerini ekledi.

Toplantıya; Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun 11. Bölge Müdürü Resul Doğan, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ve birçok ziraat odası başkanı ile üreticiler katıldı.

Konuşmaların ardından, doğaya bırakılan samuray arıları ve sülünler, bölgedeki ekosistemin dengesi için önemli bir adım oldu.

Karadeniz Bölgesi'nde başta fındık olmak üzere 300 bitkiye zarar veren kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele için doğaya 15 bin samuray arıcığı ile 300 sülün bırakıldı. Sülünler, doğaya salındı.

Karadeniz Bölgesi'nde başta fındık olmak üzere 300 bitkiye zarar veren kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele için doğaya 15 bin samuray arıcığı ile 300 sülün bırakıldı. Sülünler, doğaya salındı.