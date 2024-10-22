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Kahverengi Kokarca Mücadelesi İçin Biyolojik Çözümler Öneriliyor

Saadet Partisi'nden Mehmet Karaman, kahverengi kokarcaya karşı biyolojik ve mekanik mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 16:12
Kahverengi Kokarca Mücadelesi İçin Biyolojik Çözümler Öneriliyor

Kahverengi Kokarca Mücadelesi Önerileri

Mehmet Karaman, Saadet Partisi Samsun Milletvekili, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında kahverengi kokarca böceğiyle ilgili mücadele önerilerini paylaştı.

Hükümetin Politikasına Eleştiri

Karaman, kahverengi kokarca böceğine karşı hükümetin mevcut politikalarının yetersiz olduğunu ve bunun çiftçilere ek yük getirdiğini belirtti.

Kahverengi Kokarca'nın Yayılımı

Kahverengi kokarca böceğinin Türkiye'de ilk olarak Karadeniz Bölgesi'nde tespit edildiğini ifade eden Karaman, bu zararlının şu anda 20 ile yayıldığını vurguladı. "Meclis çevresinde bile bu böceğe rastlanması, durumu ciddiyetle değerlendirmemiz gerektiğini gösteriyor." diye ekledi.

Biyolojik Mücadele Yöntemleri

Karaman, bu zararlıyla daha etkili bir mücadele için kimyasal ilaçlamalar yerine biyolojik yöntemlerin kullanılmasını önerdi. "Parazitoit böcekler gibi doğal düşmanlar kullanılarak, bu zararlının yayılmasının önüne geçilmelidir. Özellikle samuray arısının yayılım sayılarının yıllık birkaç milyon seviyelerine çıkarılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yerel Yönetimlerle İşbirliği

Tarım sektöründeki aktörlerin kahverengi kokarca ile mücadele konusunda eğitim alması gerektiğini belirten Karaman, yerel yönetimlerle işbirliğinin artırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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