Kaja Kallas: İsrail'in Gazze'yi 'tehlikeli savaş bölgesi' İlanı İnsani Krizi Derinleştirir

AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in Gazze'yi "tehlikeli savaş bölgesi" ilanının insani durumu kötüleştirme tehdidi taşıdığını söyledi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 18:30
AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'tan İsrail'e Tepki

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in Gazze kentini "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etmesinin bölgedeki insani durumu daha da kötüleştirme tehdidi taşıdığını belirtti.

Kallas, "Askeri çözüm mümkün olsaydı, savaş çoktan bitmiş olurdu. Gazze'nin daha fazla savaşa değil, daha az savaşa ihtiyacı var." sözleriyle askeri seçeneklerin sonuca ulaşmadığını vurguladı.

Açıklamalarını, AB Dönem Başkanı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılan "Gymnich" formatlı AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile birlikte basına yaptığı değerlendirmede paylaştı.

Batı Şeria ve Yerleşimler

Kallas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da "yerleşimleri ilerletme" kararının yasa dışı olduğunu ve bunun iki devletli çözümü "baltaladığını" söyledi. Bakanlar, Gazze'deki insani koşulları iyileştirmek için atılabilecek adımları görüştü ve bu çerçevede İsrailli yetkililerle temas halinde olunduğunu ancak daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

AB içinde bazı ülkelerin belirli bakanlara yaptırım uygulama ve silah ticaretini askıya alma gibi önlemler aldığına dikkat çeken Kallas, AB tarafında Tel Aviv'i rota değiştirmeye ikna etme konusunda görüş ayrılıkları bulunduğunu kaydetti.

Ukrayna

Toplantıda ayrıca Rusya'ya müzakere masasına gelmesi için hangi baskıların yapılabileceği konusu ele alındı. Kallas, üye ülkelerden gelecek hafta bu konuda önerilerini sunmalarını istedi.

Kallas, Rusya'nın Ukrayna'da yol açtığı yıkımı telafi etmediği sürece dondurulmuş Rus varlıklarının geri verilmeyeceği konusunda bir fikir birliği olduğunu belirtti.

İran

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkelerinin İran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirebilecek "snapback" mekanizmasını işletme kararını hatırlatan Kallas, bunun diplomasinin sonu olmadığını vurguladı.

Kallas, İran'ın hâlâ UAEA ile tam işbirliği yapma ve nükleer programı konusunda ABD ile müzakereleri yeniden başlatma şansına sahip olduğunu belirterek, "Top Tahran'da. Bu nedenle, bir çözüm bulmaya yönelik her türlü diplomatik çabayı desteklemeye hazırım." dedi.

Danimarka'dan Sert Uyarı

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Gazze'de süren "korkunç şiddetin" devam ettiğini belirterek, "İsrail'in eylemleri meşru müdafaa sınırlarını çok aşıyor ve biz İsrail'e defalarca savaşı durdurması ve politikasını değiştirmesi için çağrıda bulunduk." dedi.

Rasmussen, ülkesinin AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'ndaki ticaret bölümünün askıya alınmasını desteklediğini ve İsrail'in iki devletli çözümü baltaladığını ifade etti.

