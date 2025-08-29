Kaja Kallas: Putin barış çabalarıyla alay ediyor — AB yaptırımları artırılacak

Kaja Kallas: "Putin her türlü barış çabasıyla alay ediyor"

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış çabalarıyla alay ettiğini savunarak, Moskova'ya uygulanan baskının yaptırımlar yoluyla artırılması gerektiğini söyledi.

Gyminch formatlı toplantıda gündem: Ukrayna'ya askeri yardımlar

Kallas, AB Dönem Başkanı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen Gyminch formatlı AB Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada toplantının ana gündeminin Ukrayna'ya askeri yardımlar olduğunu belirtti. Kallas, dün Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırısında AB temsilciliğinin de hasar gördüğüne dikkat çekti.

Kallas, "Putin her türlü barış çabasıyla alay ediyor. Anladığı tek şey baskı. Yapmamız gereken bu." ifadelerini kullandı. Bakanların, Rusya üzerindeki baskıyı yaptırımlar yoluyla nasıl artıracaklarını ve savunma hazırlığı konusunu ele alacağını kaydetti.

Yüksek Temsilci, üye ülkelerden kuvvetli oldukları alanlarda somut projelerle katkı sunmalarını talep edeceğini belirtti.

Ukrayna'ya güvenlik garantileri: Eğitim ve savunma sanayi desteği

Kallas, AB'nin Ukrayna'ya verebileceği güvenlik garantilerinin silahlı kuvvetlere yönelik eğitim misyonu ve savunma sanayisine destek olmak üzere iki ana başlıkta şekillendiğini söyledi. "Bugün, herhangi bir barış anlaşması yürürlüğe girdikten sonra hazır olmak için tüm bu misyonların yetki alanlarını nasıl değiştireceğimizi tartışıyoruz," dedi.

Güvenlik garantilerinin içeriğine ilişkin soru üzerine Kallas, "Bu görüşmeler devam ediyor ancak ateşkes sağlandığında üye ülkeler (Ukrayna ordusuna) eğitim vermek istiyor." açıklamasında bulundu.

Uluslararası temaslar ve geçmiş görüşmeler

Metinde yer alan bilgilere göre AB yönetimi, Fransa, Almanya, İtalya ve Finlandiya liderleri ile Ukraynalı ve İngiliz mevkidaşları, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve ABD Başkanı Donald Trump'la 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da bir araya gelmişti. Görüşmede, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri kapsamında, NATO'nun kolektif güvenlik ilkesine benzer düzenlemeler ele alınmıştı.