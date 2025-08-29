DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48,04 0,23%
ALTIN
4.515,03 -0,17%
BITCOIN
4.527.968,87 1,68%

Kaja Kallas: Putin barış çabalarıyla alay ediyor — AB yaptırımları artırılacak

Kaja Kallas, Putin'in barış çabalarıyla alay ettiğini belirterek AB'nin Rusya'ya yaptırımlarla baskıyı artırması ve Ukrayna'ya güvenlik garantileri kapsamında eğitim misyonları planlanması gerektiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 10:53
Kaja Kallas: Putin barış çabalarıyla alay ediyor — AB yaptırımları artırılacak

Kaja Kallas: "Putin her türlü barış çabasıyla alay ediyor"

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış çabalarıyla alay ettiğini savunarak, Moskova'ya uygulanan baskının yaptırımlar yoluyla artırılması gerektiğini söyledi.

Gyminch formatlı toplantıda gündem: Ukrayna'ya askeri yardımlar

Kallas, AB Dönem Başkanı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen Gyminch formatlı AB Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada toplantının ana gündeminin Ukrayna'ya askeri yardımlar olduğunu belirtti. Kallas, dün Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırısında AB temsilciliğinin de hasar gördüğüne dikkat çekti.

Kallas, "Putin her türlü barış çabasıyla alay ediyor. Anladığı tek şey baskı. Yapmamız gereken bu." ifadelerini kullandı. Bakanların, Rusya üzerindeki baskıyı yaptırımlar yoluyla nasıl artıracaklarını ve savunma hazırlığı konusunu ele alacağını kaydetti.

Yüksek Temsilci, üye ülkelerden kuvvetli oldukları alanlarda somut projelerle katkı sunmalarını talep edeceğini belirtti.

Ukrayna'ya güvenlik garantileri: Eğitim ve savunma sanayi desteği

Kallas, AB'nin Ukrayna'ya verebileceği güvenlik garantilerinin silahlı kuvvetlere yönelik eğitim misyonu ve savunma sanayisine destek olmak üzere iki ana başlıkta şekillendiğini söyledi. "Bugün, herhangi bir barış anlaşması yürürlüğe girdikten sonra hazır olmak için tüm bu misyonların yetki alanlarını nasıl değiştireceğimizi tartışıyoruz," dedi.

Güvenlik garantilerinin içeriğine ilişkin soru üzerine Kallas, "Bu görüşmeler devam ediyor ancak ateşkes sağlandığında üye ülkeler (Ukrayna ordusuna) eğitim vermek istiyor." açıklamasında bulundu.

Uluslararası temaslar ve geçmiş görüşmeler

Metinde yer alan bilgilere göre AB yönetimi, Fransa, Almanya, İtalya ve Finlandiya liderleri ile Ukraynalı ve İngiliz mevkidaşları, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve ABD Başkanı Donald Trump'la 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da bir araya gelmişti. Görüşmede, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri kapsamında, NATO'nun kolektif güvenlik ilkesine benzer düzenlemeler ele alınmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı
2
Bu Hafta Vizyona Giren 12 Film: Aronofsky'nin Suçüstü Öne Çıkıyor
3
İran: Avrupa'nın 'tetik mekanizmasını' kullanmaya yasal hakkı yok
4
İstanbul'da okullar ilk ders ziline hazırlanıyor — 650 milyon liralık bakım tamam
5
2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark
6
Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu
7
Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı