Kajiki Tayfunu: Vietnam'ın kuzeyinde binlerce kişi tahliye edildi

Kajiki Tayfunu: Vietnam'ın kuzeyinde geniş tahliyeler

Yetkililer uyarıyor, acil önlemler sürüyor

Çin'in ardından Vietnam'ın kuzeyinde de etkisini hissettiren Kajiki Tayfunu sebebiyle denize yakın kentlerde yaşayan binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Vietnam News kaynaklı habere göre, Vietnam Ulusal Hidrometeoroloji Tahmin Merkezi ve hükümet yetkilileri tayfuna ilişkin açıklamalarda bulundu; günün ilerleyen saatlerinde etkisinin artması bekleniyor.

Kuzeydeki yerel yetkililerin bildirdiğine göre, Nghi Son, Quang Xuong ve Sam Son bölgelerinde 1800 hane boşaltıldı. Ayrıca, Thien Cam ve Ky Anh gibi kıyı kesimlerinde toplam 14 binden fazla kişi tahliye edildi.

Vietnam Başbakan Yardımcısı Tran Hong Ha, Quang Tri'den Thang Hoa kentine kadar uzanan bölgelerde tahliyelerin en yakın sürede tamamlanmasını istedi ve bölge sakinlerine yerel saatle 11.00 ile 18.00 arasında evlerinden çıkmamaları talimatını verdi.

Yetkililer, alçak kesimlerdeki kent merkezlerinde sel, dağlık alanlarda ise sellerle birlikte heyelan riskine karşı uyarıda bulundu. Thang Hoa kentinde okulların bugün ve yarın tatil edildiği bildirildi.

Arama-kurtarma ekiplerinin ve ulaşım bağlantılarını güçlendirme çalışmalarının sürdüğü, yerel yönetimlerin afet hazırlıklarını yoğunlaştırdığı aktarıldı.

Çin'in güneyinde yer alan Hainan Adası'nda dün yaklaşan Kajiki nedeniyle "4. seviye" acil durum ilan edilmişti. Kajiki, bu yıl Pasifik Okyanusu'nda kayıtlara geçen 13. tayfun olarak kaydedildi.