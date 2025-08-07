Kalfat Beldesinde Doğal Gaz Sevinci: İlk Konutlara Hizmet Verildi

Çankırı'nın Kalfat Beldesinde İlk Doğal Gaz Verildi

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat beldesi, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi bir adımla ilk doğal gaz hizmetini almaya başladı.

AK Parti Genel Başkanvekili'nden Destek Teşekkürü

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kalfat halkına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri yüksek destek için teşekkür etti. Elitaş, Kalfat'ın Cumhur İttifakı'na yüzde 92,7 oranında oy vererek en yüksek destek veren yerlerden biri olduğunu belirtti.

Elitaş, "O zaman söz verdim, 'Beldenizi ziyaret edeceğim.' dedim. Bugün buradayım. Bu hizmetler yoklukta değil, güçlü bir irade sayesinde gerçekleşiyor," şeklinde konuştu.

Milli Dayanışmaya Vurgu

Elitaş, TBMM’de kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' hakkında da bilgi vererek, "Terörsüz bir Türkiye için hep birlikte mücadele etmeliyiz. 86 milyon vatandaşımızla birliğimizi pekiştirmeliyiz," ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili'nin Açıklamaları

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kalfat'a doğal gaz gelmesini kimsenin beklemediğini, fakat kendilerinin bu konuda söz verdiklerini vurguladı. Akbaşoğlu, "Bu hizmet, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhur İttifakı'nın eser siyasetinin bir örneğidir," dedi.

Ayrıca, yakın zamanda Çubuk, Şabanözü ve Orta ilçelerini birbirine bağlayacak yeni kara yolunun da hizmete gireceğinin müjdesini verdi.

Belediye Başkanı'ndan Tarihi Açılış

Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, belde tarihinde ilk kez resmi olarak doğal gaz açılışını gerçekleştirdiklerini ifade etti. Doğan, "Göreve geldiğimizde bu hizmeti getireceğimize dair söz verdik. Bugün bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim," dedi.

Tören, duaların okunmasının ardından doğal gaz meşalesinin yakılmasıyla sona erdi. Törene, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Orta Kaymakamvekili, Şabanözü Kaymakamı Emre Urhan, AK Parti Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan ve Kargaz Genel Müdürü Kasım Kahraman gibi önemli isimler katıldı.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat beldesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bazı konutlara ilk doğal gaz verildi. Açılış törenine, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Orta Kaymakamvekili, Şabanözü Kaymakamı Emre Urhan, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan ve Kargaz Genel Müdürü Kasım Kahraman da katıldı.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat beldesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bazı konutlara ilk doğal gaz verildi. Açılış törenine, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Orta Kaymakamvekili, Şabanözü Kaymakamı Emre Urhan, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan ve Kargaz Genel Müdürü Kasım Kahraman da katıldı.