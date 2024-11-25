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Kalkan-31 Operasyonunda 1298 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kalkan-31 operasyonlarıyla 1298 düzensiz göçmen ve 43 kaçakçıyı yakaladıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 08:00
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 08:00
Kalkan-31 Operasyonunda 1298 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kalkan-31 Operasyonunda 1298 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde düzenlenen Kalkan-31 operasyonlarında, 43 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 1298 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Yerlikaya, ülkenin huzur ve güvenliği için düzensiz göç ile göçmen kaçakçılığına yönelik mücadelenin azim ve kararlılıkla süreceğini belirtti.

Operasyon Detayları

Yerlikaya, Kalkan-31 operasyonları kapsamında 7'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 43 organizatör yakalandığını ve tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığını ifade etti. Operasyonlar sırasında 5 bin 735 noktada 28 bin 835 personel ve 9 bin 74 ekip görev aldı.

Kontrol Aktiviteleri

Göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde 426 bin 565 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Bakan Yerlikaya, toplamda 4 bin 606 metruk bina, 8 bin 48 umuma açık yer, 483 terminal ve 5 bin 648 diğer yer olmak üzere 18 bin 785 yerin kontrol edildiğini aktardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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