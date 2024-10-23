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Kalkilya'da Füze Saldırısı: 2 Filistinli Yaralı

Batı Şeria'nın Kalkilya kentine düşen füzeler nedeniyle iki Filistinli yaralandı ve maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 23:23
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 23:23
Kalkilya'da Füze Saldırısı: 2 Filistinli Yaralı

Kalkilya'da Füze Saldırısı Gerçekleşti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Kalkilya kentine düşen iki füze sonucunda 2 Filistinli yaralandı. Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan bilgilere göre, füzeler Ras Atiyye ve Uzbe Celud köylerine isabet etti.

Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

Olayın ardından yaralanan iki Filistinli, bölgedeki Derviş Nezzal Hastanesi'ne kaldırıldı. Düşen füzelerin sebebi ile önemli maddi hasar da meydana geldi.

Füzelerin Kaynağı Belirsizliğini Koruyor

Yetkililer, Kalkilya'ya düşen iki füzenin kaynağının ne olduğu konusunda henüz net bir bilgiye ulaşamadı. Olayın ardından bölgedeki gerilim devam ediyor.

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