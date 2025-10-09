Kalkınma Yolu Projesi: Türkiye, Irak ile Körfez, Hint Okyanusu ve Uzak Doğu'ya Bağlanacak

Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar değerlendirdi

HAYDAR KARAALP - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Kalkınma Yolu Projesi sayesinde Türkiye'nin, Irak ile birlikte Körfez ülkeleri, Hint Okyanusu ve Uzak Doğu'ya bağlanacağını söyledi.

Ünüvar, Kalkınma Yolu Projesi'nde Irak ve Türkiye arasındaki işbirliğini AA muhabirine değerlendirdi. Projenin yalnızca bir ulaştırma inisiyatifi olmadığını; aynı zamanda bölgesel kalkınma için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

"Kalkınma Yolu, Irak'ın Fav Limanı ile Türkiye üzerinden Avrupa ile demir yolu ve otoyollarıyla birleşmesidir." diyen Ünüvar, Türkiye'de proje kapsamında gerekli yatırımlara başlandığını ifade etti.

Ünüvar, Kalkınma Yolu'nun Irak'ın gelişimine katkı sağlayacağını ve Türkiye'nin bu sürece destek verdiğini belirterek, projenin lojistik maliyetleri azaltacak ve taşıma sürelerini kısaltacak bir mekanizma oluşturduğunu aktardı.

Ünüvar sözlerine şöyle devam etti: "Tüm koridorların merkezinde ve kesişiminde olan Türkiye, gerek Türk cumhuriyetlerinden gerek Çin'den Avrupa’ya gidecek veya tersine yönden gelecek sistem ve merkezdeki Türkiye buradan da Körfez ülkeleriyle, Hint Okyanusu ve Uzak Doğu'ya Irak ile birlikte bağlanmış olacak."

Projeyle ilgili olarak Türkiye içindeki finansal sistemin kurulduğunu söyleyen Ünüvar, Irak tarafının da yatırımlara başlamasını beklediklerini kaydetti.

Ünüvar ayrıca, Kalkınma Yolu'nda yük taşımacılığında birincil ülkenin Türkiye olacağını, Türkiye'nin aynı zamanda bir enerji koridoru olduğunu ve projede fiber optik ile haberleşme sistemlerinin de yürütüldüğünü anlattı.