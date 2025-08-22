DOLAR
41 -0,16%
EURO
48,09 -0,79%
ALTIN
4.451,7 -1,33%
BITCOIN
4.788.567,06 -3,56%

Kallas: Ukrayna’ya toprak tavizi 'Rusya'nın tuzağı'

AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'ya toprak vermenin Rusya'nın tuzağı olduğunu söyleyerek Moskova'nın taviz vermediğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 18:14
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 18:14
Kallas: Ukrayna’ya toprak tavizi 'Rusya'nın tuzağı'

Kallas: Ukrayna’ya toprak tavizi 'Rusya'nın tuzağı'

AB Yüksek Temsilcisinden uyarı: Ukrayna zorla taviz vermemeli

Kaja Kallas, Ukrayna'nın gelecekteki bir barış anlaşmasının parçası olarak Rusya'ya toprak vermeye zorlanmaması gerektiğini belirterek bunun Rusya'nın tuzağı olduğunu ifade etti.

BBC'ye yaptığı açıklamada Kallas, savaşın başlangıcından sorumlu tarafın Rusya olduğunu ve Moskova'nın henüz hiçbir taviz vermediğini vurguladı.

Kallas, Ukrayna topraklarının Rusya'nın elinde tutulmasına izin vermenin Vladimir Putin'in kurduğu bir tuzak olduğunu savunarak, tartışmaların Ukrayna'nın hangi tavizleri vereceğine odaklandığını; oysa saldırgan tarafın Rusya olduğunu ve tek bir taviz bile vermediğini unuttuğumuzu söyledi.

Putin-Trump görüşmesi ve sonuçları

Kallas, ABD Başkanı Donald Trump'ın 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Putin'in istediği birçok şeyi aldığı ve bunun barış müzakerelerine olan ilgisini etkileyeceğini belirtti.

Kallas, bu görüşmenin ardından yaptırımların uygulanmamasına yönelik taleplerin karşılandığını belirterek, Putin sadece gülüyor, ölümleri durdurmuyor, artırıyor şeklinde konuştu.

Haberde, 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yapılan toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in katıldığı aktarıldı.

Habere göre, Trump 15 Ağustos'ta Alaska'da Putin ile görüşmüş ve nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Aydın'da 23 Spor Tesisi Açıldı — Spor Devrimi
2
İzmir Körfezi'nde Turan Sahili'ne Yine Balık Ölümleri
3
Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL
4
Yazkonağı Mağarası Turizme Kazandırılıyor: Ünye'de Protokol İmzalandı
5
AFAD Başkanı Pehlivan: Silifke, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" İlanına Uygun
6
Gazze Konferansı İstanbul'da Başladı: İslami ve İnsani Bir Sorumluluk
7
Sefer Karaahmetoğlu Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Seçildi

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası