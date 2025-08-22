Kallas: Ukrayna’ya toprak tavizi 'Rusya'nın tuzağı'

AB Yüksek Temsilcisinden uyarı: Ukrayna zorla taviz vermemeli

Kaja Kallas, Ukrayna'nın gelecekteki bir barış anlaşmasının parçası olarak Rusya'ya toprak vermeye zorlanmaması gerektiğini belirterek bunun Rusya'nın tuzağı olduğunu ifade etti.

BBC'ye yaptığı açıklamada Kallas, savaşın başlangıcından sorumlu tarafın Rusya olduğunu ve Moskova'nın henüz hiçbir taviz vermediğini vurguladı.

Kallas, Ukrayna topraklarının Rusya'nın elinde tutulmasına izin vermenin Vladimir Putin'in kurduğu bir tuzak olduğunu savunarak, tartışmaların Ukrayna'nın hangi tavizleri vereceğine odaklandığını; oysa saldırgan tarafın Rusya olduğunu ve tek bir taviz bile vermediğini unuttuğumuzu söyledi.

Putin-Trump görüşmesi ve sonuçları

Kallas, ABD Başkanı Donald Trump'ın 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Putin'in istediği birçok şeyi aldığı ve bunun barış müzakerelerine olan ilgisini etkileyeceğini belirtti.

Kallas, bu görüşmenin ardından yaptırımların uygulanmamasına yönelik taleplerin karşılandığını belirterek, Putin sadece gülüyor, ölümleri durdurmuyor, artırıyor şeklinde konuştu.

Haberde, 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yapılan toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in katıldığı aktarıldı.

Habere göre, Trump 15 Ağustos'ta Alaska'da Putin ile görüşmüş ve nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.