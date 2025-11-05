Kalmaegi Tayfunu: Filipinler'de can kaybı 85'e yükseldi

Kalmaegi Tayfunu nedeniyle Filipinler’de can kaybı 85’e yükseldi, 75 kişi kayıp; sel ve heyelanlarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 17:07
NDRRMC: 75 kişi kayıp, arama çalışmaları sürüyor

Filipinler’in orta kesimlerini vuran Kalmaegi Tayfunu ülke genelinde ağır bilanço bıraktı. Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) verilerine göre, tayfundan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 85 olarak kaydedildi, 75 kişi ise kayıp durumda.

Sel ve heyelanların yol açtığı kayıpları bulmak için yürütülen arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Can kayıplarının büyük kısmı Cebu adasında yaşanırken, birçok yerleşim yeri sular altında kaldı ve bölge sakinleri yükselen su nedeniyle evlerinin çatılarına çıkmak zorunda kaldı.

Bu yıl Filipinler’i vuran 20. tayfunun gece saatlerinde veya perşembe günü Filipinler’den ayrılması, cuma sabahı Vietnam kıyılarına ulaşması bekleniyor.

