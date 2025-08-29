DOLAR
Kamala Harris'e Gizli Servis Koruması Sonlandırıldı İddiası

CNN'in ulaştığı mektuba göre, Harris'e tahsis edilen Gizli Servis korumasının 1 Eylül'den itibaren sonlandırıldığı iddia edildi; Beyaz Saray sessiz.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 16:17
Kamala Harris'e Gizli Servis Koruması Sonlandırıldı İddiası

İddia ve kaynaklar

CNN tarafından elde edilen bir mektup kopyasına göre, ABD yönetiminin eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e tahsis edilen Gizli Servis korumasını sonlandırma kararı aldığı öne sürüldü.

Mektupta, kararın 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe gireceği ve Harris'in güvenlikle ilgili tüm prosedürlerinin durdurulmasının emredildiği belirtildi.

Yasal zemin ve daha önceki uzatma

Federal yasalara göre, bir başkan yardımcısına görevden ayrıldıktan sonra genellikle 6 ay koruma sağlanıyor. Ancak konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklar, Harris'e 21 Temmuz'a kadar sağlanması gereken koruma kararının, görevden ayrılmadan kısa süre önce dönemin Başkanı Joe Biden tarafından imzalanan ve şimdiye kadar kamuoyuna açıklanmayan bir talimatla bir yıl daha uzatıldığını belirtti.

Resmî açıklama yok, tepkiler

Beyaz Saray ve Gizli Servis konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Eski sözcüsü ise Biden'ın Harris'in korumasını uzatan emri imzalamasına neyin yol açtığı konusunda yorum yapmayı reddetti.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, yaptığı açıklamada, "Bu, işten çıkarmalar, güvenlik izinlerinin iptali ve daha fazlasını içeren uzun bir siyasi misilleme listesinin ardından gelen bir başka intikam eylemidir. Bu durum eski Başkan Yardımcısı'nı tehlikeye atmaktadır." ifadelerini kullandı.

