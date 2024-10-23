Kamala Harris, Trump'ın Erken Zafer İlanına Karşı Hazırlıklarını Açıkladı

Kamala Harris, Seçimlerdeki Olumsuzluklara Karşı Hazırlık İçinde

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın yaklaşan başkanlık seçimlerinde tüm oylar sayılmadan zafer ilan edebileceği ihtimaline karşı hazırlıklarını vurguladı.

Seçim Gecesi ve Sonrası İçin Strateji

NBC News'e yaptığı açıklamada, seçimlere yalnızca iki hafta kalmışken bu olasılığa karşı dikkatli olacaklarını belirten Harris, "Seçim gecesi ve sonrasında neler yaşanacağıyla ilgileneceğiz," şeklinde konuştu.

Trump'a Yönelik Eleştiriler

Harris, Trump'ı sert bir dille eleştirerek, 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını bozmaya çalışmakla suçladı. Ayrıca, 6 Ocak 2021 tarihinde ABD Kongre Binası'ndaki şiddet olaylarını kışkırtması nedeniyle de eleştirilerde bulundu.

Halkın Tercihi ve Anayasa Vurgusu

Harris, Cumhuriyetçilerin bu süreçte halkın iradesini inkar ettiğini, "Trump, şiddet yanlısı bir güruhu Kongre Binası'na saldırmaya teşvik eden bir kişidir. 140 kolluk görevlisi saldırıya uğradı ve bazıları öldürüldü. Bu ciddi bir meseledir," diye belirtti.

Halkın, ülkenin geleceği için önemli bir karar vereceğini kaydeden Harris, "Bu karar, ABD Anayasası'nı koruma görevine saygı duyan bir başkan seçip seçmeyeceğimizle ilgili," ifadelerini kullandı.

Harris, Trump'ın Anayasa'yı feshetme niyetine dikkat çekerek, "Amerikan halkına liderlik edecek ve dünya çapında güçlü durmamızı sağlayacak bir başkan mı yoksa diktatörlere hayranlık duyan birisi mi istediğimiz konusunda bir seçim sunuluyor," dedi.

Hatırlanacağı üzere, ABD'de başkanlık seçimi 5 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.