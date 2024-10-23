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Kamboçya'da Nesli Tükendiği Sanılan Balık Türü Yeniden Bulundu

Kamboçya'da 20 yıldır kaybolan 'Mekong hayaleti' balığı yakalandı. Bilim insanları, bu bulgunun umut verici olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 12:30
Kamboçya'da Nesli Tükendiği Sanılan Balık Türü Yeniden Bulundu

Kamboçya'da Tarihi Bulgu

Kamboçyalı balıkçılar tarafından yakalanan 3 balığın, yaklaşık 20 yıldır kaybolmuş olan 'Mekong hayaleti' isimli türe ait olduğu belirlendi.

Yeniden Keşfedilen Bir Tür

Son yıllarda, Kamboçya, Çin, Laos, Tayland ve Vietnam topraklarından geçen, zengin biyoçeşitliliğiyle bilinen Mekong Nehri'nde 2020 ile 2023 arasında yakalanan 3 'dev somon sazanı' dikkat çekti. Bu balıkların, nesli tükendiği düşünülen 'Mekong hayaleti' türüne ait olduğu tespit edildi.

Bilim İnsanlarının İncelemesi

ABD'nin Nevada Üniversitesinden bilim insanları, yakalanan bu balıkları incelemek üzere satın aldı. Uzun süredir kayıp olduğu bilinen bu balık türü, yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 5 kilogram ağırlığında. Bilim insanları, 2005 yılından beri görülmeyen bu balığın türe ait olduğunu belirledi.

Uzman Görüşü

Çalışmanın yazarlarından biyolog Zeb Hogan, Kamboçyalı balıkçıların bu balıkları daha önce hiç görmediklerini ifade ettiklerini aktardı. Hogan, bu balık türünün uzun yıllardır tükendiği düşünüldüğünü ancak tekrar bulunmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Kendisi de bu balığı en son 2000'lerin başında gördüğünü belirtti.

Umudun Sembolü

'Mekong hayaleti', 30 kilogramı aşabilen, 'mega tatlı su balıkları' arasında yer alıyor. Hogan, bu buluşun neslinin tükenmesiyle mücadelede hala umut olduğunu ifade etti. Araştırma bulguları ise 'Biological Conservation' dergisinde yayımlandı.

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