Kamçatka'da Deprem ve Tsunami Uyarısı

Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen deprem sonrası bölge için tsunami uyarısı verildi; yetkililer ilk incelemelerde yıkım olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 23:16
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 23:16
Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen deprem sonrası bölge için tsunami uyarısı ilan edildi.

Yetkili Açıklamaları

Kamçatka Bölgesi Valisi Vladimir Solodov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremin merkez üssündeki büyüklüğünün 7,2 olarak belirlendiğini ve ilgili servislerin yüksek hazırlık durumuna geçtiğini bildirdi. Solodov, "Yarımadanın doğu kıyısında tsunami tehdidi ilan edildi." ifadesini kullandı.

USGS Verisi ve Derinlik

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 128 kilometre doğusunda, 10 kilometre derinlikte 7,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini bildirdi.

Hasar ve Bölgesel Geçmiş

Solodov, depremin ardından sosyal tesisler ile konutların incelenmeye başladığını ve yıkım ve ciddi hasarın bulunmadığını ifade etti. Bölgede 30 Temmuz'da 8,8 ve 13 Eylül'de 7,4 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.

