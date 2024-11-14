Kamerun'da Boko Haram Saldırısı: 10 Sivil Hayatını Kaybetti

Kamerun'un Uzak-Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 10 sivil yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki verilere göre, Boko Haram üyeleri, Uzak-Kuzey bölgesindeki Ldamang köyünde sivillere yönelik bir saldırı düzenledi. Saldırı sırasında köyde birçok ev yağmalanırken, 3'ü kadın olmak üzere toplam 10 sivil hayatını kaybetti, ayrıca 2 sivil de ağır yaralandı.

Saldırının hemen ardından olay yerine ulaşan güvenlik güçleri ile terör örgütü üyeleri arasında çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri faaliyet gösteren Boko Haram, 2009 yılından bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişinin ölümüne sebep oldu. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin komşuları olan Kamerun, Çad ve Nijer'de de düzenli olarak saldırılar gerçekleştirmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.