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Kamerun’da Güler ile Ngute Görüştü

Kamerun Başbakanı Ngute, Milli Savunma Bakanı Güler’i resmi ziyaretlerde kabul etti.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 20:21
Kamerun’da Güler ile Ngute Görüştü

Kamerun’da Önemli Bir Görüşme

Kamerun Başbakanı Joseph Dion Ngute, ülkesine resmi ziyaretlerde bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i kabul etti.

Görüşmenin Detayları

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Güler'in Kamerun programı çerçevesinde Ngute tarafından kabul edildiği bilgisi paylaşıldı. Görüşme sırasında Bakan Güler'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiği aktarıldı.

Ayrıca, bu önemli kabule ilişkin fotoğraflar da sosyal medyada yayımlandı.

Kamerun Başbakanı Joseph Dion Ngute, Kamerun'a resmi ziyaretlerde bulunan Milli Savunma Bakanı...

Kamerun Başbakanı Joseph Dion Ngute, Kamerun'a resmi ziyaretlerde bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i kabul etti.

Kamerun Başbakanı Joseph Dion Ngute, Kamerun'a resmi ziyaretlerde bulunan Milli Savunma Bakanı...

Kamerun Başbakanı Joseph Dion Ngute, Kamerun'a resmi ziyaretlerde bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i kabul etti.

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