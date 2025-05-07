Kamerun’da Güler ile Ngute Görüştü

Kamerun’da Önemli Bir Görüşme

Kamerun Başbakanı Joseph Dion Ngute, ülkesine resmi ziyaretlerde bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i kabul etti.

Görüşmenin Detayları

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Güler'in Kamerun programı çerçevesinde Ngute tarafından kabul edildiği bilgisi paylaşıldı. Görüşme sırasında Bakan Güler'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiği aktarıldı.

Ayrıca, bu önemli kabule ilişkin fotoğraflar da sosyal medyada yayımlandı.

Kamerun Başbakanı Joseph Dion Ngute, Kamerun'a resmi ziyaretlerde bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i kabul etti.

Kamerun Başbakanı Joseph Dion Ngute, Kamerun'a resmi ziyaretlerde bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i kabul etti.