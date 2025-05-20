Kamu Başdenetçisi Akarca, Bitlis'te Ombudsman Programına Katıldı

Kamu Başdenetçisi Akarca, Ombudsman Programında Bitlislilerle Bir Araya Geldi

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca, 'Ombudsman Bitlislilerle Buluşuyor' programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Akarca, Türkiye'nin geleceği için terörsüz bir Türkiye hedefinin sağlanmasının, yarınlara daha güvenle bakmamızda etkili olduğunu vurguladı.

Kamu Hizmetlerindeki Aksaklıklar ve Çözümler

Bitlis Valiliği toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan Akarca, kamu hizmetlerinin işleyişinde yaşanan aksaklıkların, gereken özverili çalışmalarına rağmen zaman zaman ortaya çıkabileceğini ifade etti. Bu konudaki sıkıntıları çözmek için Kamu Denetçiliği Kurumunun varlığını önemseyen Akarca, vatandaş ile devlet arasındaki sorunları dostane çözmek için çabalar sarf ettiklerini belirtti.

Başvuru Mekanizması ve Hızlı Çözümler

Akarca, Kamu Denetçiliği Kurumunun halkın ücretsiz avukatlığı görevini üstlendiğini ve başvuru süreçlerinin kolaylıkla yapılabileceğini ortaya koydu. "Web sayfamızdan, e-devletten ya da kurumlardan dilekçelerle başvuru yapılabilir," diyen Akarca, başvuruların 6 ay içinde karara bağlandığını da ekledi.

Demokrasi ve Hak Arama Kültürü

Akarca, vatandaşların hukuk ve adalet arayışı içinde olmalarının önemini vurguladı. "Hak arama kültürünün gelişmesine yardımcı oluyoruz" diyen Akarca, bu toplantıların, gençlerin ve çocukların hak arama bilincini artırma amacını taşıdığını belirtti.

Bitlis'in Geleceği Parlak

Akarca, Bitlis’in doğal güzellikleri ve gelecek yatırımlarla birlikte önemli bir turizm merkezi olacağına inandığını ifade etti. Türkiye'nin güvenliği ve huzurunun artırılması ile Bitlis'in çok daha fazla önem kazanacağını söyledi.

Vali Karakaya'nın Açıklamaları

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun rolünün vatandaşların kamu kurumlarıyla olan sorunlarını yargıya başvurmadan çözmek olduğunu söyledi. Karakaya, "Hizmetin kalitesi, vatandaş memnuniyetine bağlıdır" ifadelerini kullandı.

Başkan Tanğlay'dan Destek

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Akarca'nın ziyaretinin Bitlis’in güzelliklerini ve değişimini ortaya koyduğunu belirtti. Sorunların dinlenmesi ve taleplerin alınmasıyla sona eren toplantıya, yerel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca (sol 2), Bitlis Valiliğinde düzenlenen "Ombudsman Bitlislilerle Buluşuyor" programına katıldı.

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca (sol 2), Bitlis Valiliğinde düzenlenen "Ombudsman Bitlislilerle Buluşuyor" programına katıldı.