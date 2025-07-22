Kamu Başdenetçisi Akarca'dan Ombudsman Buluşması: 'Halkın Ücretsiz Avukatıyız'

Kamu Başdenetçisi Akarca, Ombudsman Buluşmasında Konuştu

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca, "Ombudsman Rizelilerle Buluşuyor" programında kritik açıklamalarda bulundu. Akarca, Kamu Denetçiliği Kurumu hakkında bilgi vererek, bu kurumun anayasal ve yasal bir yapı olduğuna dikkat çekti.

Ombudsman Kurumunun Fonksiyonu

Akarca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olan Kamu Denetçiliği Kurumu'nun, anayasa değişiklikleriyle güçlendiğini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı: "Bu kurum, hak arama yollarının açık tutulması amacıyla kurulmuştur. Amacımız, kamu hizmetlerinde etkin bir şikayet mekanizması oluşturarak, idarenin her türlü eylem ve tutumunu insan hakları temelinde incelemektir."

Başvurular Ücretsiz ve Kolay

Akarca, Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuruların web sitesi, e-devlet, kaymakamlıklar ya da valilikler aracılığıyla yapılabileceğini söylerken, başvuruların herhangi bir ücret talep edilmeden gerçekleştirildiğini vurguladı. "Halkın ücretsiz avukatlığını yapıyoruz," dedi.

Vatandaş ile İdare Arasında Dostluk Köprüsü

Akarca, Kamu Denetçiliği'nin özellikle 18 yaş altındaki çocuklardan doğrudan başvuru aldığını belirtti. Akarca, "Biz, vatandaşla idare arasında bir dostluk köprüsü oluşturuyoruz," diyerek bu kurumun işlevselliğine dikkat çekti.

Rize'de Çay Sorununa Dikkat Çekildi

Programda, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, serbest kürsüde ikinci sürgün çay alımlarında yaşanan sorunları dile getirerek, Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan bu konuda inceleme yapılmasını talep etti.

Kamu Başdenetçisi'nin Kent Ziyaretleri

Mehmet Akarca, program sonrasında Rize'de çeşitli ziyaretlerde bulunarak, kurumun çalışmalarını yerinde tanıttı. Programa Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve diğer yetkililer de katıldı.

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca (ortada), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ombudsman Rizelilerle Buluşuyor" programına katıldı.

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca (ortada), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ombudsman Rizelilerle Buluşuyor" programına katıldı.