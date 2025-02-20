Kamu Başdenetçisi Akarca Eskişehir'de Vatandaşlarla Buluştu

Kamu Başdenetçisi Akarca, Eskişehir'de Vatandaşları Dinledi

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, "Ombudsman Eskişehirlilerle Buluşuyor" programında vatandaşlarla bir araya geldi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) faaliyetlerine ilişkin bir video gösterimi yapıldı.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Rolü

Akarca, programın açılışında yaptığı konuşmada, KDK'nin 2012 yılında kurulduğunu hatırlatarak, kurumun kamu hizmetlerinin işleyişine yönelik etkin bir şikayet mekanizması oluşturduğunu vurguladı. "KDK, idarenin her türlü eylem ve işlemleriyle tutum ve davranışlarını, insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönünden inceler, araştırır ve ilgili kamu idaresine öneride bulunur. Bu, bir hak arama ve ulusal insan hakları kurumu." diye konuştu.

Akarca, KDK'ye şimdiye kadar yaklaşık 250 bin başvuru yapıldığını, bunların yüzde 98'inin çözüme kavuşturulduğunu aktardı. Ayrıca, başvuru için herhangi bir ücret talep edilmediğinin altını çizerek, "Demokrasinin kökleştiği, hukuk devleti ilkelerinin harfiyen uygulandığı yerlerde yapılan incelemelerde tavsiye kararlarına uyma oranının yüksek olduğunu görmekteyiz." şeklinde ifadelerde bulundu.

Vali ve Belediye Başkanından Destek Mesajları

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, programa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Aksoy, Akarca'nın önemli görevlerde bulunduğunu ve ombudsmanlığın Türkiye'deki etkisini vurguladı. "İdarenin her türlü eylem ve işlemi yargı denetimine tabidir. Yargıya başvurmadan sorunlarını aktarabileceği farklı mekanizmaların varlığı, ombudsmanlık müessesesinin değerini artırmaktadır." dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de devletin temelinde adaletin bulunmasının önemine değindi. "Adalet, insanların en temel hak arama hakkını kullanmasında KDK'nın büyük bir rolü olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Program, serbest kürsüyle devam ederken; Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel gibi önemli isimler etkinliğe katıldılar. Ayrıca Akarca, Valilik ziyaretinde Vali Aksoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki "Ombudsman Eskişehirlilerle Buluşuyor" programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki "Ombudsman Eskişehirlilerle Buluşuyor" programında vatandaşlarla bir araya geldi.