Kamu Başdenetçisi Akarca: Okullarda Hak Arama Kültürü Başlıyor

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Ankara'nın Sincan ilçesindeki Ressam İbrahim Çallı Ortaokulunda öğrencilerle buluşarak, hak arama kültürünün önemini anlattı. Ziyaret, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği kapsamındaki okul ziyaretlerinin ilki oldu.

Ziyaretin amacı

KDK ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen programda amaç, 10-12 yaş aralığındaki çocuklara idare kaynaklı sorunlara çözüm bulma yollarını öğretmek, şikayet haklarını kullanabilmelerini sağlamak ve hak arama kültürünü yaygınlaştırmak olarak açıklandı.

Akarca'nın mesajı

Okulda bir sınıfta öğrencilerle bir araya gelen Akarca, KDK'yi ve hak arama kültürünün önemini anlattı. Ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada Akarca şunları söyledi: "18 yaşın altında olan çocuklardan başvuru alıyoruz. Hak arama kültürünün ve bilincinin yaygınlaştırması da öncelikle okullardan, çocuklardan ve evden başlar. Biz de bu sene yaptığımız çalışmalar neticesinde, özellikle Altındağ ve Sincan ilçelerimizde 71 okulumuzu ziyaret edeceğiz, bunu programa aldık."

Akarca, çocuklara hak arama yollarını meşru yöntemlerle öğretmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Çocukların daha küçük yaşta kavga, dövüş yoluna gitmeden, birbirlerini ve başkalarını zorlamadan, meşru yollarla haklarını nasıl arayacaklarını öğretiyoruz. Bunları öğrenmelerini, demokrasiyi ve hukuk devletini benimseyen, iyi vatandaş olarak haklarını aramasını bilen bireyler olarak yetişmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Başvurular ve takvim

Akarca, KDK'ye gelen başvurulara ilişkin verileri de paylaştı: Çocuklar tarafından 2024 ve 2025 yılları içerisinde 290 başvuruda bulunuldu. Kurum kararlarında çocuğun üstün yararı ilkesinin gözetildiğini belirten Akarca, anne ve babaların da çocuk haklarıyla ilgili olarak 2024 yılında 340, 2025 yılında 299 başvuruda bulunduğunu söyledi.

Ziyarette Akarca ve beraberindekiler öğrencilere hediyeler verdi. KDK'nin okullara düzenleyeceği ziyaretlerin, çocuk birim uzmanlarınca ayda iki defa yapılmak üzere 3 yılda tamamlanması planlanıyor.

