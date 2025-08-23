Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 2026-2027 İçin İlk Toplantısını Tamamladı

Toplantı ve gündem

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 dönemine ilişkin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere gerçekleştirdiği ilk toplantısını tamamladı.

Toplantı, zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine Kamu İşveren Heyeti'nin yaptığı başvurunun ardından düzenlendi. Söz konusu başvuru, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine geldi.

Kurul, Sayıştay Başkanlığı'nda, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede, Kurulun çalışma takvimi, usul ve esasları görüşülerek karara bağlandı.

Kurul, sürecin devamı için yarın saat 11.00'de ikinci toplantısını yapacak.