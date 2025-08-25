Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 3'üncü Kez Toplandı: 2026-2027 Hakları İçin Müzakereler

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 3'üncü Kez Toplandı

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yılları mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere üçüncü kez toplandı.

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, Kamu İşveren Heyeti'nin başvurusu sonrasında Kurul'un çalışmaları devam ediyor.

Toplantı Detayları

3'üncü toplantı, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 saat süren oturumda konfederasyon temsilcileri ile kamu işveren temsilcileri, Kurul'a getirilen toplu sözleşme talepleri üzerinde müzakerelerde bulundu.

Sıradaki Oturum

Kurul, yarın saat 14.00'te dördüncü toplantısını yapacak.