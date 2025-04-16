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Kamu İşçileri İçin Sözleşme Görüşmeleri Başladı

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri, kamu işçisinin ücret artışını görüşmek üzere toplandı. İkinci toplantı 24 Nisan'da yapılacak.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 17:18
Kamu İşçileri İçin Sözleşme Görüşmeleri Başladı

Kamu İşçileri İçin Kritik Sözleşme Toplantısı

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlığındaki işçi ve işveren heyetleri, kamu işçisinin ücret artışı ile ilgili sözleşme görüşmeleri kapsamında bir araya geldi.

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışını belirleyecek olan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü toplantısı, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) temsilcileriyle birlikte yapıldı. Toplantı, TÜHİS Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya Katılan İsimler

Toplantıya, TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Eyüp Alemdar ve İrfan Kabaloğlu ile HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Devlet Sert ve Halil Çukutlu katıldı.

Müzakere Süreci Devam Ediyor

Yaklaşık 2 saat süren ve basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Ramazan Ağar, “Bugünkü toplantıda TÜHİS tarafıyla talepler üzerinde bir değerlendirme yaptık" dedi. Ağar, süreçte “müzakere aşamasındayız” diyerek, önümüzdeki 24 Nisan’da yapılacak ikinci toplantının önemine dikkat çekti.

Talepler ve Geçim Koşulları Üzerine Değerlendirmeler

Ağar, işçilerin çalışma şartları, geçim ve yaşam koşullarının detaylı olarak ele alındığını belirtti. HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert de çerçeve sözleşmenin 600 binden fazla kamu işçisini yakından ilgilendirdiğini ifade ederek, “TÜHİS resmi bir teklifte bulunmadı ama taleplerimiz üzerinde istişareler yaptık” şeklinde konuştu.

Toplantının ardından iki tarafın karşılıklı diyaloğuyla beklentilerin olumlu bir şekilde sonuçlanması umudunu dile getiren Sert, önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceklerini kaydetti.

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve...

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerde kamu işverenini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleriyle bir araya geldi. Toplantıya TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar (sol 3), HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert (sağ 3) ve TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek (ortada) katıldı.

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve...

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerde kamu işverenini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleriyle bir araya geldi. Toplantıya TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar (sol 3), HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert (sağ 3) ve TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek (ortada) katıldı.

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