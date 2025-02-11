Kamu Personel Rejimi Önerisi Raporu Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

Kamu Personel Rejimi Önerisi Raporu Tanıtıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türkiye Kamu-Sen tarafından hazırlanan "Türk ve Türkiye Yüzyılı için Kamu Personel Rejimi Önerisi" raporunun tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru ilerlemesi için gerekli adımları atacak iradenin Cumhur İttifakı olduğunu belirtti.

Ala: "Türkiye İstikrar İçinde Ateşten Gömleği Giymek Zorunda"

Ala, konuşmasında, dünyada yaşanan ticaret ve teknoloji savaşları ile Türkiye'nin kuzey ve güneyindeki gelişmelere vurgu yaparak, "Böyle bir dünyada, Türkiye'nin istikrarını sağlaması ve hedeflerine ulaşması için Cumhur İttifakı'nın katkısı büyük olacak" dedi.

Türkiye Kamu-Sen'den Önemli Çalışmalara Değinildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, kamu çalışanlarının hakları için izledikleri stratejilere değinerek, "Kamu-Sen'in çalışmaları, Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında önemli katkılar sağlayacak" ifadesini kullandı. Aksu, kamu istihdamının OECD ortalaması altında olduğunu belirtti.

Orta Doğu'nun Bir Numarası Türkiye

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Cumhur İttifakı'nın emekleriyle Türkiye, dünya sahnesinde önemli bir güç haline geldi" ifadelerini kullanarak, Türkiye'nin gelişimini destekleyen bir siyasi anlayışın gerekliliğine değindi.

Kamu-Sen Genel Başkanı'ndan Öneriler

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, kamu personel sisteminin 21. yüzyılın gereksinimlerine uygun hale getirilmesi gerektiğini ve buna paralel olarak yeni bir hizmet sınıfı ihdasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Kahveci, "Kamu çalışanlarının ekonomik dalgalanmalardan etkilenmesini asgariye indirecek bir ücret sistemi gerekmektedir" diye konuştu.

Öne Çıkan Talepler

Kahveci, toplumun aile yapısını destekleyecek politikaların benimsenmesi, kamu çalışanlarının haklarının geliştirilmesi ve çalışanların refahının artırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, "Emekli memurların aylıklarının artırılması ve güvencesiz istihdamın kaldırılması üzerinde durmalıyız" dedi.

Bu tanıtım toplantısı, Türkiye'nin kamu personel rejimini güçlendirmek ve çalışanların haklarını korumak adına atılacak adımların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.