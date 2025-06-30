Kamu Siber Güvenlik Derneği'nden Ücretsiz Uygulamalı Sızma Testi Eğitimi

Kamu Siber Güvenlik Derneği'nden Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Kamu Siber Güvenlik Derneği, 8-9 Temmuz tarihlerinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde ücretsiz Uygulamalı Sızma Testi Eğitimi düzenleyecek. Bu eğitim, siber güvenlik alanında yetkin ve donanımlı uzmanlar yetiştirmeyi amaçlıyor.

Eğitim Detayları ve Eğitmenler

Eğitimde katılımcılar, Eyüp Çelik, Serhat Yapıcı, Ramin Karimkhani, Uygar Köroğlu ve Barış Baydur gibi uzmanlardan penetrasyon testleri konusunda pratik bilgi edinecekler. Kontenjanın sınırlı olduğu bu etkinliğe başvurular, öncelik sırasına göre değerlendirilecek.

Siber Tehditlerle Mücadelede Kritiklik

Kamu Siber Güvenlik Derneği Başkanı Dr. Nurullah Celal Uslu, siber güvenliğin modern dünyanın en kritik alanlarından biri haline geldiğine dikkat çekerek, "Ukrayna-Rusya ve İran-İsrail çatışmaları, savaşların artık sadece silahlarla değil, siber saldırılarla da yapıldığını göstermektedir. Bu alandaki uzman eksikliğini gidermek için eğitimler düzenliyoruz." dedi.

Eğitim Faydaları ve Hedefler

Uygulamalı Sızma Testi Eğitimi, katılımcılara hem teorik bilgi hem de pratik beceriler kazandırarak siber güvenlik alanında yetkin ve donanımlı uzmanlar yetiştirmeyi amaçlıyor. Bu eğitim, siber güvenlik kariyerine adım atmayı hedefleyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

Derneğin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden eğitim programı ve eğitmen bilgileri katılımcılarla paylaşılacak. Bu benzersiz eğitim fırsatını kaçırmayın!

Kamu Siber Güvenlik Derneği, ücretsiz "Uygulamalı Sızma Testi Eğitimi" düzenleyecek. Derneğin hayata geçirdiği Siber Güvenlik Eğitim Serisi’nin ikinci etkinliği "Uygulamalı Sızma Testi Eğitimi", 8-9 Temmuz'da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

Kamu Siber Güvenlik Derneği, ücretsiz "Uygulamalı Sızma Testi Eğitimi" düzenleyecek. Derneğin hayata geçirdiği Siber Güvenlik Eğitim Serisi’nin ikinci etkinliği "Uygulamalı Sızma Testi Eğitimi", 8-9 Temmuz'da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.